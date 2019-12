Star Wars Epizódy 7 až 9 – Premárnená príležitosť?!

Varovanie: Autorský komentár obsahuje spoilery vzťahujúce sa k novému filmu - Star Wars: Vzostup Skywalkera.

Od premiéry Star Wars – Vzostup Skywalkera by neuplynul ani deň, čo by tento film nezamestnával moju myseľ. Žijem týmto fenoménom polovicu života a považujem sa za celkom verného fanúšika, čo dokazuje moja zbierka merchu. Čím viac nad posledným filmom premýšľam, tak tým viac sa mi do hlavy vkráda jedna záludná a pritom jednoduchá otázka – čo som to v troch filmoch vlastne videl?

Star Wars boli a sú označované ako (fantazijná) „rozprávka pre dospelých“. Majú veľa z klasických rozprávok – častokrát obyčajných hrdinov z davu (Luke), mentorskú figúru (Yoda, Obiwan), silný dôraz na rodinné vzťahy otec-syn (Luke a Vader), matka-dcéra, matka-syn (Anakin a jeho matka) a podobne a hlavného záporáka (Vader, Palpatine), ktorý je v kontraste a v konflikte s hlavnými hrdinami.

video //www.youtube.com/embed/ud1NBwnFdxc

Všetko toto malo prvých šesť častí, či ak chcete epizód, Star Wars. Je to univerzálna rokmi preverená šablóna, ktorá sa v miernych obmenách objavuje aj v iných filmoch (dobrým príkladom je Harry Potter s Dumbledorom, Voldemortom a Harryho rodičmi). A zrazu tu máme úplne novú trilógiu, ktorá zneguje prvých šesť epizód tým, že naruší príbehovú a rozprávačskú štruktúru spôsobom, že je to nevídané.

Pre mňa ako fanúšika je šokujúce, že Disney vo svojej domnelej bohorovnosti a honbe za mamonom odmietlo Lucasove scenáre ku siedmej až deviatej epizóde a rozhodli sa ísť vlastnou cestou. Dalo by sa to akceptovať za predpokladu jasnej a celistvej vízie. Avšak nová trilógia je podľa môjho názoru ukážkou nekoncepčnej práce. Trilógii ako takej chýba onen esprit prvých šiestich epizód, vrátane toľko kritizovanej prvej epizódy.

Nebudem len slovíčkariť a teoretizovať, napíšem tri svoje najväčšie výhrady.

Návrat Palpatina

Film potrebuje ikonického záporáka. Harry Potter má Voldermorta, Star Trek Khana, Avengers Thanosa. Čítal som, že obživnutie ikonického záporáka bolo nevyhnutné a vopred plánované. Že od chvíle, ako v šiestej sezóne po tom, čo ho Vader zhodil do priepasti a objavilo sa modré svetlo sme mali tušiť, že Palpatine sa vráti. O to viac, že o svojej nesmrteľnosti nepriamo hovoril aj s Anakinom v staršej epizóde.

S návratom Palpatina nemám problém. Film potreboval zápornú postavu ako povestnú soľ. To, čo mi vadí (a nie som v tom sám) je to, že jeho návrat sa udeje až v poslednej epizóde, v ktorej sa mimochodom dozvedáme, že Snoke bol len akýmsi slabým bábkovým vodcom. Prečo sa pravda o pôvode Rey odhalila až v úplne poslednej epizóde, keď sa Luke o svojej skutočnej rodine dozvedel oveľa skôr?

Nová trilógia mohla byť krásnou štúdiou o dievčati, ktoré je predurčené vládnuť novému sithskému impériu (temnej, zlej strane), no ona o tom má pochybnosti. Mohli to byť tri krásne príbehy o moci a Sile a jej využití. Ale tým táto trilógia nie je. Je to horúcou ihlou šitá séria, v ktorej (mám zlé tušenie) nikto nepremýšľal nad tým, ako sa dostať z bodu A do bodu C. A ako to divákom zmysluplne vysvetliť. Ako vlastne Palpatine prežil, hm?

Palpatine (www.nerdist.com)

Fádne postavy

Celý koncept hrdinu dostáva v novej trilógií takpovediac na frak. Hrdina je totiž v celom Star Wars univerze niekto, kto prechádza vývojom. Luke na Dagobah pochybuje o svojom údele a dokonca i o moci Sily, aby napokon svojho otca Dartha Vadera prinútil k tomu, aby v záverečnej bitke zmenil stranu a zachránil posledného rytiera Jedi, ktorý ešte v galaxii existoval.

Aj Leia prechádza vývojom. Nie je to už len drzá rebelská princezná, ale žena so svojimi vášňami smerom na Hana Sola, z ktorého už nie je pašerák, ale významná postava odboja proti Sithom. A zrazu tu máme novú trilógiu s postavami, ktoré sa za tri filmy vlastne nijako nezmenili. S tým rozdielom, že sa naučili pracovať so svetelným mečom alebo bojovať so zbraňami.

Postavy sú šedé, bezfarebné a beztvaré. Finna – ktorý mal byť tým zábavným elementom – primälo ku opusteniu Stormtrooperskej služby akési vnuknutie. Poe všetky tri časti pôsobil ako neznesiteľný narcis trpiaci hrdinským komplexom a Rey, ako hlavná postava, no je Rey. Táto zberačka šrotu a kovu pôsobí rovnako plytko a nenápadito, ako zvyšok jej kompánie.

Jedinou skutočne zaujímavou postavou je Kylo Ren a to len preto, že je tak veľmi rozporuplnou postavou, viac rozporuplnou než Anakin. Anakin sa stal Darthom Vaderom, aby zachránil Padmé. K Temnej strane ho priviedol strach a túžba po moci. Prečo Kylo Ren zradil Prvý rád a stal sa napokon tým dobrým? Priznám sa úprimne, že jeho motivácie mi nie sú podobne zrozumiteľné.

Je smutné, že nová trilógia nedokázala čerpať z tej starej viac, než len repetitívnym recyklovaním záberu na Vaderovu helmu. Leia ako nový Jedi nemá žiadneho prirodzeného mentora, ako mali Luke, Anakin či dokonca Yoda. Luke je väčšinu času karikatúrou sám seba zo šiestej epizódy, neustále sa babre v minulosti namiesto toho, aby niekam išiel a niečo urobil, ako keď zachránil Leiu a Hana pred Jabom Huttom.

Postavy jednajú nezriedka natoľko nesamostatne, že ich k činom musí niekto prinútiť. Až Yoda (ktorého duch dokáže manipulovať s počasím!) prehovorí Luka k akcii, to isté Han Solo v prípade Kyla. Postavy ako keby vždy potrebovali nejaký impulz k tomu, aby urobili niečo, čo sa od nich očakáva. Nie sú si sami strojcami svojich osudov, ako sa to niekedy hovorí, ale len čakajú na nejaký zásah zhora. Smutné.

Kylo Ren (www.wikipedia.org)

Kde je ten najvšednejší motív?

V každej rozprávke nechýba láska. Ivanko mal svoju Nastenku, Spiderman Mary Jane, Superman Lois Lane. V Star Wars hrdinov zomkla partnerská a súrodenecká láska (Leia, Luke, Han) a otcovská láska k synovi priniesla záchranu Svetlej strane. Kam sa podela láska v novej trilógií? Kde je tá vášnivosť vzťahu Hana a Leii alebo Anakina a Padmé, ktorá bola katalyzátorom udalostí v tretej epizóde?

Až v poslednej epizóde, deviatej, sa Kylo a Rey pobozkali a nebudem klamať, že na premiére to vyvolalo v publiku smiech, pretože vzťah medzi nimi nebol typicky romantický. On ju chcel zabiť alebo aspoň priviesť na Temnú stranu Sily. Nenaplnilo sa ani očakávanie publika o tom, že Rey a Poe sa dajú dohromady. Motív lásky, najvšednejší zo všetkých motívov, je v nových Star Wars v úzadí.

Láska je však katalyzátorom príbehových „požiarov“ od nepamäti a platí to aj pre Star Wars. Ak by Luke nebol Anakinovým synom, nikdy by kvôli nemu Vader nezradil cisára a nevrátil rovnováhu Sile. V závere novej trilógie je krásny záber niekoľko sekundový záber na Finna, ktorý po víťaznej bitke stojí v obkolesení oslavujúcich ľudí, rozhliada sa okolo seba, ako keby netušil, koho má objať. Kde je jeho Leia?

video //www.youtube.com/embed/TL7eXSlHEpQ

Môžeme len špekulovať, ako by vyzerala celá trilógia za predpokladu, že by ju mal pod kontrolou George Lucas. Nesmieme zabúdať na to, že on stvoril Star Wars a on dal celému univerzu svoje pravidlá a zákonitosti. Zapadá Yodovo ovládanie blesku a hromov, Reyine zázračné schopnosti so svetelným mečom v siedmej epizóde či sebaobetovanie R2D2 v zatiaľ poslednej epizóde do tohto rámca alebo nie?

Osobne považujem Vzostup Skywalkera za výborný film, len by som si veľmi želal, aby bol siedmou a nie deviatou epizódou.

Nová trilógia doplatila predovšetkým na slabý scenár. Je deravý ako ementál, postavám chýba život, energie a motivácie a situáciu príliš nezachraňujú ani neustále deux ex machina momenty, kedy za hrdinov rozhodujú iní hrdinovia, ktorí sú duchmi alebo len výplodmi ich mysli. Novej trilógii chýbala koncepcia, jasná vízia a ústredná myšlienka o tom, aký príbeh vlastne chce rozprávať.

Nemôžem sa ubrániť pocitu veľkej kontradiktórnosti. Na jednej strane chce trilógia rozprávať príbeh Rey Palpatine a teda nadviazať na epizódu 1 až 6, no pritom odmieta všetky možnosti konfrontácie starého s novým, keď redukuje priestor Leii, Hana a Luka na nevyhnutné minimum. Veľmi rád by som videl konfrontáciu starého Luka so starým Palpatinom, ako v šiestej epizóde.

Star Wars je stále veľkou tlačiarňou na peniaze a bude ňou i naďalej. Jubilejnej desiatej epizódy by sme sa mali dočkať zrejme v roku 2022. Máme sa však ešte na čo tešiť?

video //www.youtube.com/embed/U1MnMA0TzGI

Naopak, budem sa tešiť na Vaše názory v diskusii.